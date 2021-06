Que de nouvelles têtes dansla série à succès portée sur TF1 par Ingrid Chauvin. Plusieurs nouveaux comédiens vont faire leur apparition dans le programme indique. La famille Daunier va considérablement s’agrandir avec l’arrivée la sœur et le beau-frère de William, personnage incarné par Kamel Belghazi. Ils seront interprétés par Honorine Magnier que l’on a vue danset Patrick Guérineau présent dansFrancis Perrin et Catherine Jacob se glisseront quant à eux dans les costumes des parents de l’intéressé.

S’ajoute à ce contingent Charlotte Gaccio qui n’est autre que la fille de Michèle Bernier et Bruno Gaccio, notamment ex-auteur des Guignols de la grande époque sur Canal +. Elle fera son apparition dans le feuilleton à partir de ce lundi 21 juin, dans la peau d’Audrey Roussel, une maman célibataire ayant quatre enfants de trois pères différents. Voilà qui promet, même si Télé Loisirs indique qu’il s’agit d’un personnage qui se veut résolument positif et capable de s’adapter à toutes les situations.

Charlotte Gaccio n’est pas une inconnue. À 33 ans, elle a déjà pas mal tourné pour la télévision. On l’a vue dans les téléfilms J’adore ma vie de Stéphane Kurc et dans Myster Mocky présente : auto-stop de Jean-Pierre Mocky. Et surtout dans des séries : Interventions, Ex-Model, Munch, Scènes de ménages, Meurtres dans le Jura et Sam où depuis la première saison, elle incarne le personnage d’Aurélie Schneck, un professeur documentaliste.