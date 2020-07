Ce mercredi 15 juillet, TF1 a révélé que des stars de la série phénomène Demain nous appartient (DNA) feraient partie du nouveau feuilleton produit par Newen. En effet, Clément Rémiens (alias Maxime Delcourt), Vanessa Demouy (Rose Latour), et Frédéric Diefenthal (Antoine Myriel) seront de la partie, tout comme Catherine Marchal (Léo Mattéi), la star de Clem Agustin Galiana, Bruno Putzulu, les acteurs des Bracelets rouges Azize Diabaté et Elsa Lunghini, le mannequin et ex-candidat de Danse avec les stars Terence Telle, Benjamin Baroche (Profilage), l’ex-Miss Aurélie Pons, etc. La production de TF1 a également précisé qu’Ici tout commence, le spin-off de DNA, allait aussi bénéficier de "la participation exceptionnelle" de… Francis Huster.

Tourné en Camargue, Ici tout commence suivra "la vie d’une école de la gastronomie, avec une double histoire, à la fois autour d’une dynastie de grands chefs et de la vie des professeurs et des élèves", annonce Ara Aprikian, le directeur des programmes de la chaîne privée française, qui a avoué que cette série aux épisodes de 26 minutes a failli être annulée à cause de la crise sanitaire. " Finalement, non seulement nous la maintenons, mais nous allons de surcroît l’accélérer en la mettant à l’antenne cet automne alors qu’elle était prévue pour janvier 2021. Ce nouveau feuilleton quotidien est notre manière à nous d’envoyer un message d’encouragement et d’optimisme à toute la filière de la création, aux acteurs institutionnels ainsi qu’aux téléspectateurs."