Dès ce mardi 8 mars, place à l’ultime étape des Lives, écoulée en six épisodes pour que le public puisse départager les 25 derniers talents encore en lice. Qui sont-ils ? Petit tour d’horizon des forces et faiblesses des quatre équipes des coaches qui seront épaulés par un coach d'honneur dans un 5e fauteuil rouge! Et pour sa première année en coach, l’équipe formée par Black M semble redoutable.

Après les soucis de Covid de Charlotte qui a dû renoncer à l’émission, le départ de Kaan pour "raisons personnelles" ou encore la bataille des talents volés (dont le "K.O. des K.O.’s de tous les K.O." entre Zélia, Chloé et Sekina), l’épreuve des K.O. a tenu toutes ses promesses pour l’édition anniversaire de The Voice Belgique. Même Black M (pour Sekina) et Christophe Willem (pour Enola) se sont permis une petite entorse au règlement en repêchant un talent non prévu dans leur team. Bref, de beaux moments de télévision, avec des larmes et de l’émotion au programme.

Dès ce mardi 8 mars, place donc à l’ultime étape des Lives, écoulée en six épisodes pour que le public puisse départager les 25 derniers talents encore en lice. Une fin de saison anniversaire qui sera aussi marquée par le retour de Maureen Louys à la présentation qui avait laissé sa place à Fanny Jandrain le temps des Blinds et des K.O. suite à son congé de maternité. Qui sont ces 25 derniers talents ? Petit tour d’horizon des forces et faiblesses des quatre équipes des coaches de cette édition spéciale.