"C’est fini ! Mon stage vélo avec Bixente Lizarazu ! Merci coach pour cette découverte du pays basque en pédalant", écrit ainsi Denis Brogniart sur Twitter. En effet, le sport, l’animateur d’Automoto ne se contente pas de le commenter. Course à pied, randonnée, natation et vélo sont au menu de ses journées. Et même de ses vacances avec sa femme Hortense, avec laquelle il a gravi le mont Blanc en 2013. "C’est un des moments incroyables de ma vie", se souvient l’animateur - qui se testera ce soir ses connaissances au grand concours des animateurs ! - dans les colonnes de Paris Match. "Parce que j’étais avec Hortense. Je voulais partager ça avec elle. Hortense était persuadée de ne pas avoir le niveau ; moi, du contraire. Elle s’est dépouillée. Elle a tout donné !" Ils ont même décidé de prendre deux guides pour que l’un puisse continuer si l’autre échouait à monter le mythique sommet. "Je pense que je n’aurais pas abandonné Hortense. Par contre, si j’avais été mal, ça m’aurait vraiment embêté qu’elle arrête."

Qui est Hortense ?

C’est sur un tournage de Koh Lanta que leur idylle a commencé. Ils se rencontrent dans les couloirs de LCI et discutent voyages. Denis propose alors à Hortense, qui est journaliste, de venir sur l’émission d’aventure. D’abord secrète, leur histoire d’amour est née au cours de l’édition 2003. Mariés en 2007 par le père d’Hortense, maire d’une petite commune des Yvelines, ils ont trois filles : les jumelles, Violette et Lili, 14 ans, et Blanche, 12 ans. Le fils de Denis, Dimitri, né en 2000 d’une précédente union, complète la famille Brogniart. "Je leur ai toujours dit que ma vie n’était pas la leur, mon exposition non plus, et qu’ils ne devaient en ‘utiliser’ que les points positifs" , poursuit le présentateur de Koh Lanta depuis 2002 . "Ils ne sont pas les enfants de Denis Brogniart, ils ont leur propre personnalité."

Aujourd’hui âgée de 42 ans, Hortense n’est plus journaliste et s’est mise à la taxidermie depuis sept ans. Cette amoureuse des animaux s’est aussi lancée avec une amie dans la confection de tentures depuis un an. Et le couple, Hortense le rejoint encore chaque année sur le tournage des aventuriers de TF1, vit en parfaite harmonie. "Quand j’ai commencé Koh Lanta", confesse-t-il, en rigolant de son look de ses débuts, et toujours à Paris Match, "j’étais mince et je pensais qu’il fallait que je mette du XXL pour donner l’impression d’être costaud."

20 ans dans la petite lucarne

Le 1er août dernier, Denis Brogniart a fêté ses 20 ans à TF1. Paris Match lui a alors demandé comment il se voyait dans les vingt prochaines années ? "Difficile d’imaginer, rétorque l’animateur quinquagénaire. J’espère lever le pied, décider du moment où j’aurai envie d’arrêter. Mais j’en suis encore loin, j’ai 52 ans. J’ai aussi envie de voyager, d’écrire, de me consacrer davantage aux belles causes que je soutiens." Celui qui aimerait bien remettre à l’antenne Ushuaïa planche en ce moment sur son prochain défi personnel : traverser l’Atlantique à la voile avec son ami Thomas Coville. L’aventure pour Denis n’est pas qu’une façade télé, c’est dans son ADN.