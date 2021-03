Voilà 20 ans que l'émission a débarqué sur la chaîne privée française. Pour marquer le coup, la production a décidé de relancer une nouvelle édition "all stars", pour laquelle on sait encore peu de choses. Invité de TV Magazine du Figaro, Denis Brogniart a toutefois donné quelques indices sur cette nouvelle mouture. "Ce sera un all stars", a confirmé le présentateur de l'émission.

Pour le reste, c'est encore top secret. "On part dans quelques semaines. Le casting est quasiment bouclé. Les nouveautés sont actées, validées et bien enregistrées notamment par moi", a-t-il poursuivi.

Pour le casting, aucun nom n'a pour le moment filtré. Claude en fera-t-il partie ? Et Teheiura ? "Je ne révélerai aucun prénom", a insisté Denis Brogniart. "Je peux simplement vous dire que c'est du lourd !"

En attendant, les téléspectateurs pourront patienter avec la diffusion de "Koh-Lanta: les armes secrètes" dès ce vendredi.