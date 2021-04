Il n’y a pas à dire, Denis Brogniart maîtrise parfaitement l’art de la communication, surtout lorsqu’il est question de. Une semaine après l'hospitalisation d’un membre de l’équipe de production en raison du Covid et la détection de plusieurs autres cas parmi ces mêmes personnes, il a publié une photo de nature à rassurer tous les fans du rendez-vous d’aventure de TF1. Il s’agit d’un cliché montrant l’équipe de tournage à l’œuvre sur une épreuve. Une rare plongée dans les coulisses toujours très secrètes du jeu produit par ALP.

Le décor est paradisiaque, avec ciel bleu, eau transparente et, en toile de fond, les reliefs d’une île de la Polynésie française où se tourne l’émission en ce moment. Cadreurs et aux techniciens barbotent avec de l’eau jusqu’aux genoux. Face à eux, on imagine les candidats de cette édition spéciale pour les 20 ans du programme. Leur situation doit être nettement moins enviable. Tous les candidats qui se sont frottés à Koh-Lanta un jour le disent, c’est une aventure très difficile.

Dans le commentaire qui accompagne la photo, Denis Brogniart glisse un message qui n’a rien de subliminal : “Photo sans filtre. Une équipe de production au top pour un programme magique. Tous masqués !” Une dernière phrase qui semble vouloir insister sur le fait que tout roule pour l’aventure et que les protocoles de sécurité sont parfaitement respectés, histoire de couper l’herbe sous les pieds des détracteurs du rendez-vous.

Le présentateur, fan de football comme tout le monde le sait, a également posté une autre photo sur laquelle il apparaît en pleine séquence de maquillage, smartphone à la main. "J’ai regardé la première partie du match du PSG en Ligue des Champions hier en pleine préparation de ma journée de tournage du prochain Koh-Lanta ! Au moment où je suis parti pour animer un jeu de confort, il y avait 1 partout! On connaît la suite", a-t-il commenté. Là aussi, il invite ses followers à découvrir une partie de l'envers du décor du tournage. Ceux qui s'attendaient à ce qu'il soit installé dans de confortables installations en sont pour leurs frais. Denis Brogniart est dans ce qui ressemble plus à une tente SNJ pour être maquillé.

Il a d'ailleurs multiplié les publications montrant les décors dans lesquels il est amené à travailler. Il n'y a pas à dire, c'est beau. Très beau!