Dans cette nouvelle saison de Koh-Lanta tournée du côté de Palawan, aux Philippines, les aventuriers devront faire face à une nouvelle mécanique, celle du totem maudit., assure Denis Brogniart qui donne le ton de cette nouvelle saison, sur le plateau de

"Quand vous tombez sur le totem maudit, par exemple, si c’est une épreuve individuelle, vous pouvez vous retrouver avec un bracelet maudit autour du poignet, qui vous donnera à chaque conseil, avant même le début du vote, une voix contre vous", explique l'animateur de TF1 avant d'expliquer l'effet qu'il pourrait avoir sur une équipe entière, "Quand on est avec une équipe, si on perd et qu’on reçoit donc la malédiction, ça peut permettre à l’équipe adverse d’avoir un avantage stratégique, un avantage au niveau des règles ou peut-être un avantage au niveau de l’entraînement pour l’épreuve suivante.”

Dans cette nouvelle aventure, 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes âgés de 24 à 52 ans, seront en quête de la victoire finale.

Retour sur la tricherie

Lors de son interview, Denis Brogniart est revenu sur les cas de triches lors de la dernière édition. "Ce n'est pas que je leur en veux mais il y a eu une forme de déception chez moi, chez tous les membres de la production, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on a été surpris ! L'une des triches, on l'a décelée sur place, l'autre, c'était après", dit-il, encore touché par l'événement.

L'animateur n'en fait pas tout un plat, sachant qu'il y a plus grave comme situation. "Il faut garder la raison. À l'échelle du monde, ce n'est pas grand chose. À l'échelle d'un jeu comme Koh-Lanta, c'est une forme de tricherie et moi ce qui m'importait, c'est qu'on puisse, à un moment ou à un autre, assurer l'équité du jeu et prendre les sanctions et les décisions indispensables."

Avec cette nouvelle édition, l'animateur de TF1 désire seulement "passer à autre chose". Denis Brogniart a donc tenu à rassurer les téléspectateurs. "Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il n'y a pas de triche dans la saison qui arrive mardi !"

Cependant, un autre élément pourrait perturber cette nouvelle édition. Un candidat de l'aventure, François, a été mis en examen pour homicide involontaire. La production a décidé de laisser François dans le montage final.