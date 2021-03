Dans l'émission QG, Denis Brogniart, le présentateur de Koh-Lanta, s'est longtemps confié à Guillaume Pley et Jimmy Labeeu.

Il a notamment évoqué son roman, ses enfants, sans oublier de répondre aux multiples questions concernant les tournages des différentes saisons.

Durant l'entretien, il a aussi révélé qu'il avait été dragué dans l'émission. "Être dragué je ne crois pas, mais il y a un petit côté séduction. Mais personne ne me dit jamais, "J'ai envie de toi, Denis". Sinon, je donne le totem d'immunité tout de suite" a-t-il répondu sur le ton du deuxième degré. "Mais il y a des jeux de séduction. Et pas seulement que de la part des filles. Mais je reste à distance avec tout cela. Et puis après quelques jours sans manger, la libido...", conclut-il.