Il reste huit aventuriers encore en lice dans "Koh-Lanta: les 4 Terres". Pas besoin de mesurer les temps d'antenne pour s'apercevoir qu'Ava est restée en retrait de toute la tribu jusqu'à présent. Même Angélique et Lola, discrètes en début d'aventure, ont fini par s'affirmer.

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Denis Brogniart a reconnu qu'on ne voyait pas beaucoup à l'antenne la Corse de 26 ans. Mais il dément catégoriquement que c'est une volonté de la production de ne pas la mettre en avant. "Je passe mon temps à dire aux aventuriers lors du tournage 'Soyez vous-mêmes, donnez vos sentiments et exprimez ce que vous ressentez'. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Ava, qui est une personne avec du caractère et très intelligente, ne s'est pas beaucoup exprimée face aux caméras", dit l'animateur. "Il n'y a aucune action délibérée dans toute l'Histoire de Koh-Lanta de mettre en avant ou de masquer un aventurier", précise-t-il.

Si on ne voit pas beaucoup Ava, c'est tout simplement parce qu'elle était naturellement plus discrète que les fortes têtes de la saison, comme Alix ou Dorian. "Si vous faites des stratégies en dehors des caméras, tout cela est transparent et n'existe pas pour les téléspectateurs", reprend Denis Brogniart. "On a mis en garde Ava sur le tournage et on le dit également aux autres aventuriers 'il n'y a rien de pire à la diffusion que si votre personnalité dans Koh-Lanta ne reflète pas ce que vous êtes réellement dans la vie".

Malgré ce constat, Ava reste toujours en lice pour aller sur les poteaux et remporter les 100.000 euros.