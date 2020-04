L'animateur de Koh Lanta a fait sensation hier après-midi après avoir fait une annonce énigmatique sur Twitter.

Denis Brogniart sait comment tenir son public en haleine et maintenir le suspense. L'animateur de la célèbre émission d'aventure l'a encore prouvé hier via un message posté sur Twitter. "Les amis, si je vous annonce dans l'enceinte ici solennelle du conseil, c'est pour vous inviter vendredi soir à suivre l'épisode des destins liés jusqu'au bout", commence Denis Brogniart. Un message qui promet d'ores et déjà une émission inédite, spéciale duos. L'animateur va même plus loin, en expliquant que "c'est du jamais vu dans toute l'histoire de Koh Lanta" et promet "un rebondissement extraordinaire".

Mais de quoi s'agit-il ? Pour le savoir, les téléspectateurs devront attendre vendredi soir pour être fixés. "Restez bien jusqu'au bout", prévient-il encore. Les fans de l'émission peuvent déjà se réjouir, puisque la production vient d'annoncer que les deux prochains épisodes ne seront pas raccourcis, à l'inverse des précédents.