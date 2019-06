L’été s’annonce chaud… en obstacles sur TF1. Ce mardi, la chaîne française a levé le voile sur la quatrième saison de Ninja Warrior, diffusée d’ici peu. Animée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, celle-ci sera rythmée par trois nouveautés : un double parcours en milieu de phase qualificative, un méga mur de 5,50 mètres de haut et des demi-finales sous forme de duels. "On garde le canevas global de l’émission mais on essaye et, chaque année, d’améliorer ce qu’on a fait l’année précédente et d’apporter des nouveautés", explique Denis Brogniart qui nous en dit davantage sur ce mur paraissant infranchissable.

(...)