TF1 ne s’est pas fait que des amis mardi dernier. En coupant l’épisode de Koh-Lanta après l’élimination de Clémentine dans l’arène de l’île des bannis, la chaîne a frustré les aficionados privés du verdict tant attendu de la négociation des ambassadeurs, un moment qui s’avère souvent être un tournant dans l’aventure. C’est dire s’ils sont impatients de découvrir ce mardi comment Laurent, l’émissaire des Rouges, et Phil, le représentant des Jaunes, s’en sont sortis.

Ils ne sont cependant pas au bout de leurs surprises. Dans un message posté lundi sur Instagram, Denis Brogniart a dévoilé la tournure toute particulière de cette rencontre des ambassadeurs. Car à l’occasion de ce Koh-Lanta : la légende, rien ne se déroule comme d'habitude.

“Vous allez assister à une discussion inédite entre quatre aventuriers”, a-t-il confié. Les deux ambassadeurs. Celui des Rouges choisi par les Jaunes, à savoir Laurent, et celui des Jaunes désigné par les Rouges, à savoir Phil. “Ils seront rejoints à leur surprise par les deux aventuriers qui sont sortis victorieux des affrontements qui se sont déroulés dans l’arène. À savoir Ugo et Clémence. Ils seront donc quatre à discuter et à se mettre d’accord pour éliminer un aventurier encore présent au moment de la réunification.”

Voilà qui promet non seulement des discussions animées mais aussi des prises de position particulières. rappelons qu’Ugo est le premier des candidats à avoir été éliminé. Il n’a donc pas connu ce que Clémence et les deux ambassadeurs ont vécu sur les camps et dans les épreuves puisqu’il a passé 15 jours sur l’île des bannis, vivant sa propre aventure individuelle.

Mais la surprise ne s’arrête pas là. Car la règle pour se mettre d’accord est ici aussi inédite. “Elle est extrêmement importante, insiste Denis Brogniart. Ils devront se mettre d’accord à la majorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’ils devront être au moins trois à donner le même prénom. S’ils y arrivent, pas de problème, ils rentrent sur le camp annoncer à l’aventurier éliminé la sanction.” En revanche, s’ils ne parviennent pas à s’entendre pour dégager une majorité, c’est Denis Brogniart qui procédera à un tirage au sort.

Mais là encore, les protagonistes vont tomber de haut. Ce tirage au sort ne concernera que les deux ambassadeurs désignés par les équipes, pas les rescapés de l’arène et de l’île des bannis. L’animateur promet une discussion intense entre Laurent et Phil d’une part et Clémence et Ugo de l’autre.

C’est donc à une négociation à la fois complexe et pleine d’imprévus que les ambassadeurs désignés et ceux qui sortent de l’arène vont devoir s’adonner ce mardi.