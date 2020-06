L'animateur désigne son successeur aux commandes du magazine.

C'est depuis une plage du Touquet, où il prend des vacances en famille, que Denis Brogniart a annoncé son retrait d'Automoto après huit ans de présentation. "Je voulais vous confirmer l'information que j'arrêtais la présentation d'Automoto, après huit ans d'une expérience fabuleuse, qui m'a permis de rencontrer tous les acteurs du monde de l'automobile, d'essayer des voitures incroyables, de visiter les usines des plus grands constructeurs... Bref, de vous faire vivre chaque dimanche matin le monde de l'automobile et de la moto", explique l'animateur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Denis Brogniart entend se "concentrer sur Koh-Lanta, avec, régulièrement, deux saisons par an". Les téléspectateurs le retrouveront également dans Ninja Warrior, dans plusieurs grands événements sportifs et dans District Z, un nouveau jeu télé produit par Arthur et bientôt diffusé sur TF1.

Il dévoile le nom de son successeur

Pour le remplacer aux commandes d'Automoto, Denis Brogniart annonce Jean-Pierre Gagick, journaliste connu pour avoir notamment commenté le Super Bowl en 2019 sur TF1. "C'est lui qui va prendre la destinée de cette émission avec, j'en suis sûr, beaucoup de bonheur et beaucoup de talent", déclare-t-il.