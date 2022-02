Marquée par des épisodes de triche, la fin de la dernière saison anniversaire de Koh-Lanta avait énormément fait parler d'elle.

Quelques mois plus tard, le programme phare de TF1 est de retour. Si Denis Brogniart et compagnie espéraient laisser ces tristes péripéties derrière eux et retrouver le calme avec des candidats anonymes, une nouvelle polémique a fait son apparition.

En effet, on a appris il y a quelques jours que François, pompier et candidat de cette nouvelle saison intitulée "Le Totem Maudit", est mis en examen pour homicide involontaire lors d'un incendie où un homme du feu a perdu la vie.

Dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, Denis Brogniart est revenu sur cette affaire. "Je ne peux que relater ce que dit l'avocat. Dans toutes affaires, il y a une présomption d’innocence, et dans ce cas-là, je demande aussi à ce qu’elle soit respectée”.

Avant de poursuivre. “François nous a indiqué qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire. Il n’était pas présent au moment des faits. Alors qu’il s’était occupé de la formation, il n’a formé aucun de ces pompiers, que ce soit ceux qui sont blessés ou celui qui a malheureusement perdu la vie”.

Le présentateur de Ninja Warrior n'oublie cependant pas les victimes du drame. “J’ai une énorme compassion, et beaucoup de considération pour les pompiers dans leur ensemble, pour la dangerosité de leur métier. Grosse pensée pour la famille de celui qui a perdu la vie, pour ceux qui sont blessés et ceux qui sont dans une situation difficile".

Le Dijonnais a également tenu à confirmer que les problèmes survenus durant les 20 ans de Koh-Lanta ne se reproduiront plus. “Les camps sont plus surveillés. Le gardien, au départ, il était là pour assurer la sécurité des aventuriers. Maintenant, on renforce. On fait tout pour que cela ne se reproduise plus jamais. Il n’y a pas de triche dans cette 21e saison!”