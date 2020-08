On ne badine pas avec le statut de héros de la téléréalité. Encore moins avec celui d’aventurier de. Une internaute imprudente en a fait les frais en se faisant sèchement recadrer par Denis Brogniart. Prénommée Lenni, celle-ci a fait croire sur Instagram qu’elle a participé à la nouvelle saison dont la diffusion débutera le 28 août prochain.

Pour rendre la chose crédible, elle a même adressé un commentaire à l’animateur de l’émission : “Je serai à Orléans du 16 au 22 août, à Bordeaux du 23 au 30 et à Biarritz du 1er septembre au 4 si jamais !!”. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir le présentateur de ses gongs. “D’où tu as été aventurière sur #kohlanta ? Je ne comprendrai jamais les gens comme vous qui s’inventent une vie pour s’offrir une popularité en carton”, a-t-il répondu, bien décidé à ne pas laisser passer ce mensonge gros comme une maison. Car les fans du programme ne l’ignorent pas, les prénoms de l’ensemble des 24 candidats en lice lors des 4 Terres, la nouvelle saison de Koh-Lanta, ont été rendus publics et aucune Lenni n’y apparaît.

Si l’on se réfère aux propos de Denis Brogniart, cette internaute n’est manifestement pas la première à essayer de s’adjuger des lauriers qui ne lui reviennent pas.