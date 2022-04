"Nous, quand on crée, on est tellement concentré sur ce qu’on fait, qu’on vit le moment présent." Résultat ? Un buzz planétaire. "J’ai appris que cette prestation était la plus vue dans le monde entier, toutes les émissions Danse avec les stars confondues, n’en revient toujours pas l’ancienne partenaire de Loïc Nottet dans le programme de TF1. C’est assez exceptionnel, car les Américains font aussi de super mises en scène. Car il faut quand même avouer qu’en France, on a un petit peu moins de budget qu’aux USA (sourire) ! Finalement, cette prestation sur Sia est celle qui marqué tout le monde. J’en suis très fière !" Denitsa Ikonomova est d’ailleurs toujours en contact avec le chanteur belge, précise-t-elle en dégustant une gaufre... de Liège. "On s’apprécie beaucoup. On se donne des nouvelles, même si nos vies font en sorte qu’on n’a pas beaucoup de temps et surtout qu’on vit dans deux pays différents."