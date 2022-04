"La troupe D’pendanse existe depuis 2012, donc quelques mois avant le début de Danse avec les stars, nous confie Maxime Dereymez, un des 8 membres de la troupe avec Katrina Patchett, Christian Millette, Emmanuelle Berne, Guillaume Foucault, Yann-Alrick et Mortreuil. De passage dans les locaux de la DH, il est venu présenter, avec Denitsa Ikonomova, son spectacle musical qu’il proposera à Liège le 14 mai, Bruxelles le 15 mai et à Mons le 5 juin (odlive.be). C’est un hasard mais c’est peut-être un signe. En plus, dans la troupe, il y avait déjà les danseurs emblématiques de DALS comme Fauve Hautot à l’époque. On était un peu la troupe des danseurs de Danse avec les stars avant même que l’émission de TF1 n’existe."