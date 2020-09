Pour l'avoir incarné pendant plusieurs années, Nathalie Maleux connaît bien le 13 heures de la RTBF et ce qui le différencie de celui du journaliste sur TF1. " Jean-Pierre Pernaut a réussi le pari de la proximité et de la popularité au sens noble du terme, grâce à ses reportages et à son attitude, sans prompteur. Mais, lui et moi n'avons pas fait le même style de JT.