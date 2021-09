C’était une des nouveautés importantes de la grille de rentrée de la RTBF. Désormais, les samedis et dimanches, à 18 h 30, Sara de Paduwa s’invite sur la Une avec une version revisitée des Associés, le jeu qu’elle avait animé de 2018 à janvier 2020. Ses Associés du week-end étaient annoncés comme moins difficiles que la précédente mouture et axée sur la musique. Sont restés les principes des duels et le final où chaque mauvaise réponse entraîne la division par deux du montant accumulé lors des précédentes phases du jeu. Pour le reste, c’est un melting-pot de principes vus dans d’autres programmes. On pense à N’oubliez pas les paroles, Tout le monde veut prendre sa place, etc.

Le 11 septembre dernier, le premier numéro diffusé sur La Une a rassemblé près de 83 000 téléspectateurs selon les chiffres du Cim. Le programme s’est tout juste hissé parmi les 20 plus regardés de la journée. Ce samedi 18 septembre, pour son troisième numéro, l’audience a baissé à 74 244 personnes, toujours selon le Cim, même si en matière de parts d’audience il y avait une progression. En revanche, ce dimanche, l’émission n’a plus enregistré que 61 698 fidèles. Contactée, la RTBF explique que le public doit encore trouver cette nouvelle case par rapport à des émissions installées depuis pas mal d’années sur TF1 ou France. Sont citées 50 minutes Inside et Question pour un champion. "Le dimanche, nous faisons face également à 7 à 8 sur TF1 et Grand Slam sur F2. Il faudra un peu de temps avant que le rendez-vous s’installe mais on peut déjà dire que le samedi le programme fait mieux que sa case lors de la période septembre-décembre 2020."