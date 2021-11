Après le tollé suite à la tricherie de Teheiura dans Koh-Lanta , ce nouveau scandale fait grand bruit. L’information a même fait l’effet d’une bombe, vendredi, sur le plateau de Media Inside sur NPO 3 au Pays-Bas. Selon la présentatrice de l’émission, Britt Dekker, "un cameraman d’Expedition Robinson", diffusée sur la chaîne RTL néerlandaise, aurait "distribué des barres de chocolat (des Mars, pour être précis) à des candidates en échange de faveurs sexuelles". Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes et célébrités affirment même que l’affaire circulerait depuis des années, mais RTL assure ne pas en être au courant. " Nous avons vérifié auprès du producteur et l’histoire leur est totalement inconnue ainsi qu’à nous", selon un porte-parole de la chaîne néerlandaise. "Mais si l’un des candidats a déjà vécu une telle expérience, nous lui demandons de se manifester. Nous avons des protocoles étendus pour cela et nous allons certainement nous pencher sur la question."

Quant à Britt Dekker, qui n’a pas voulu révéler le nom de sa source (mais celle-ci serait un " bon ami ayant participé à l’émission"), elle rappelle que les tricheries semblent légion dans les jeux télé, comme on vous l’expliquait la semaine dernière sur dh.be. Les réalisateurs d’Expedition Robinson ont aussi tenu à s’exprimer et soulignent que, pendant les enregistrements, il n’y a aucune situation dans laquelle les cameramen sont seuls avec les candidats. " Il y a toujours plusieurs membres de l’équipe présents."