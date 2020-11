L’été 2019, Adrien Joveneau avait été touché par le cancer. L’animateur emblématique du Beau Vélo de Ravel et des Belges du bout du monde a tenu à nous rassurer sur son état de santé, un an après. "Aucun souci, au contraire ! Cela m’a reboosté pour la suite. Ce cancer m’a permis de remettre les compteurs à zéro et redonner l’envie de foncer !"

Sa tumeur enlevée, le toujours jovial présentateur de la RTBF y voit un déclic dans sa vie. "On laisse tomber les choses qui n’en valent plus la peine ou les combats qui sont vains. Et on se concentre sur l’essentiel. Je profite donc d’autant plus pour l’instant !"