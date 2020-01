Patrice Laffont ne garde pas que de grands souvenirs de ses années de présentation de l’émission Des chiffres et des lettres.

Lorsque Laurent Ruquier lui fait remarquer que les candidats étaient très sérieux, il rétorque aussitôt : "Ah ça, alors là, oui. À mon époque, quand je présentais, c’était dramatique… C’était très chiant." Pour détendre l’atmosphère, Laurent Ruquier lui fait alors remarquer : "On a vu que les dernières années, vous commenciez à vous ennuyer." Aussitôt, Patrice Laffont réagit : "Non, bien avant les dernières." On peut difficilement être plus clair. Manifestement, pour reprendre une phrase célèbre du jeu, le compte n’était pas bon pour lui.