À l’heure où TF1 rediffuse un ancien concert des Restos de Cœur ce soir, certains membres de la troupe préparent une surprise dans Missions Enfoirés.

Face à la pandémie mondiale qui secoue toute la planète en ce moment, le secteur culturel mondial est complètement à l’arrêt. Mais il réfléchit aussi à l’après. Pour mieux se relever de cette crise sanitaire sans précédent.

À l’instar des artistes du concert des Restos du Cœur 2017 diffusé ce soir sur TF1 (Mission Enfoirés), de nombreux acteurs culturels s’interrogent sur la tenue de futurs événements du genre. Bien que les prochains concerts des Enfoirés n’auront lieu "que" en janvier 2021, la troupe se prépare déjà pour l’édition suivante. Invitée dans On refait la télé sur RTL France, Michèle Laroque a même dévoilé quelques pistes pour assurer les shows futurs. "Peut-être faudra-t-il faire avec un public plus restreint mais l’essentiel c’est que ce soit fait par TF1, a glissé celle qui est membre des Enfoirés depuis 1997. Que TF1 l’achète et que l’argent aille aux Restos du cœur".

Un projet secret en préparation

Après ces dires de la comédienne ou encore Jean-Jacques Goldman qui est enfin sorti du silence en écrivant une chanson pour aider le personnel soignant, Mimie Mathy a aussi révélé que la bande peaufinait un projet secret en faveur de la lutte contre le coronavirus. "Je veux dire au personnel soignant que c’est super courageux de leur part, qu’ils sont vraiment formidables, ce sont eux les vrais héros, et que s’ils ont besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis là, a déclaré, au quotidien La Provence, l’interprète de l’ange gardien Joséphine. Je travaille beaucoup, j’essaie de me mettre à écrire, notamment sur un projet avec les collègues des Enfoirés… Il y a quelque chose de très chouette qui se prépare… Une façon collégiale et collective d’apporter notre soutien au personnel soignant et à tous ceux qui sont au service du public, au sens noble du terme."