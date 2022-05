Le morceaux joué sur le plateau deétait le célèbre tube "du regretté Daniel Balavoine. Comme d'habitude, quand la musique s'arrête, la candidate a le droit de demander la phrase d'avant. De réfléchir un peu, puis de donner une réponse. Cette fois-ci, Nagui - déjà mort de rire - n'avait pas l'air convaincu par la suggestion de la candidate.

Et le présentateur a fait clairement comprendre à la candidate qu'il était plutôt dubitatif. "Il y avait du vent la dernière fois que vous avez révisé cette chanson ? Vous étiez dans la voiture avec la fenêtre ouverte ?", a-t-il lancé.

Mais cette fois-ci, l'animateur qui a l'habitude de taquiner les candidats, avait tort. Mis à part un mot de liaison qui lui a fait perdre la manche, la candidate avait bel et bien trouvé les bonnes paroles. "Je vais me replonger dans le texte quand même parce que là j'ai trop honte. Vous aviez raison, je vous demande d'accepter mes plus plates excuses pour ma moquerie. Je suis désolée", a déclaré Nagui.