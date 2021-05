C’est une première dans L’Amour est dans le pré. Ce dimanche, dans la présentation des portraits, Fabian et Florent, des jumeaux de 24 ans originaires du Brabant wallon, feront partie des nouveaux cœurs à prendre. "C’est notre cousin et sa copine qui nous ont inscrits. Quand la production nous a téléphoné pour nous proposer de participer à l’émission, on a accepté parce qu’on regarde chaque saison et qu’on est célibataire en même temps", explique Fabian. Pour prendre leur décision, les frères, qui s’occupent de la ferme familiale, ont pu compter sur les retours positifs d’anciens candidats qu’ils connaissent de loin.

Avez-vous les mêmes goûts en ce qui concerne les femmes ?

Fabian : "Non, pas vraiment. Toutes les copines qu’il a eues jusqu’à présent ne m’ont pas attiré. Florent aime plutôt les brunes. Moi, les blondes…"

Qu’est-ce qui retiendra votre attention dans le courrier que vous adresseront vos prétendantes ?

