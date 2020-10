Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?" Après une journée de travail, c’est souvent la question qui revient et à laquelle on ne trouve pas toujours de réponse. Il est tard, on n’a pas envie de se lancer dans de grandes préparations et, surtout, on n’a pas les ingrédients qu’il faut sous la main. Pour remédier à la situation, Leslie Winandy (Leslie en cuisine), ancienne candidate d’Objectif Top Chef et Duels en cuisine devenue restauratrice-traiteur, propose, dès ce lundi sur la RTBF, des capsules vidéo de deux minutes trente dans lesquelles elle présente plusieurs recettes savoureuses aux produits locaux et de saison, bon marché et surtout facile et rapide à réaliser.