Après avoir suivi les épisodes belges d’Appels d’urgence, RTL-TVI envoie ses téléspectateurs aux États-Unis, là où, chaque année, 240 millions d’appels sont passés par les Américains au 911, le numéro d’urgence national. Soit près d’un quart de milliard. Des chiffres hallucinants…

Narrateur de l’émission, Luke Wilson, acteur connu pour avoir joué dans La revanche d’une blonde ou encore Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent !, met des mots sur ce que ceux qui décrochent le téléphone, appelés dans le jargon des services d’urgence les calltakers, vivent au quotidien lorsqu’ils sont au travail. “Les appels sont extrêmement variés. Il m’arrive de prendre jusqu’à 100 appels par nuit”, explique l’une d’entre elles qui, comme ses collègues, décroche toujours son téléphone en disant : “911, police, pompiers ou ambulance ?” Après avoir collecté un maximum d’informations, la calltaker renvoie l’appelant vers les secours adaptés.

“Le grizzli a chargé deux fois”

Ce premier épisode prouve, en effet, la diversité des appels reçus. Alors qu’une dame appelle en panique parce qu’un homme a volé sa voiture alors que son enfant dormait à l’intérieur, des randonneurs s’affolent après avoir été attaqués, à deux reprises, par un grizzli en pleine montagne. “Il a chargé deux fois”, explique une jeune femme de 19 ans, apeurée que l’animal de 3,5 mètres ne pointe à nouveau le bout de son nez. “Si c’est un ours brun, il faut faire le mort. Si c’est un ours noir, il faut riposter. Et, comme dit le dicton : ‘Ours blanc, adieu les enfants’”, lance Luke Wilson entre les images.

Autre appel, autre situation d’urgence. Alors que la nuit est tombée, une femme s’est barricadée dans sa maison car “une personne portant un masque” s’est introduite dans sa cour et déambule autour de sa maison, regardant de temps en temps par la fenêtre.

Pas le temps de digérer ses émotions

La casquette de calltaker n’est pas facile à porter, surtout pour les plus sensibles. Une fois à leur poste, les informateurs doivent laisser leur sensibilité de côté afin d’être efficace et ne pas se laisser submerger et déstabiliser par l’émotion. La vitesse dont ils passent d’une affaire à l’autre ne leur laisse pas le temps de digérer ce qu’ils viennent d’entendre. Même lorsqu’il s’agit des sujets les plus délicats. “Certains ont des faiblesses. La mienne, ce sont les enfants”, explique Deb, une calltaker, à la caméra.

Oreilles attentives, les calltakers doivent également trouver les mots justes et le ton adapté pour sous-tirer un maximum d’informations aux appelants et ainsi, trouver la meilleure façon de les aider. Un exercice qui n’est pas donné à tout le monde, tant pour sa demande de réflexes que pour sa patience et sa capacité d’écoute.

Si RTL-TVI se concentre, à partir de ce dimanche, sur les appels d’urgence qui ont lieu de l’autre côté de l’Atlantique, la chaîne privée clôture ce premier épisode en rappelant les numéros à former en cas d’urgence chez nous, en Belgique, à savoir le 101 pour la police, le 112 pour l’ambulance et les pompiers et 112BE si l’on utilise l’application smartphone.