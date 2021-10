Les soirées télé devant les chaînes de la RTBF ressembleront-elles bientôt à celles que l’on connaît depuis quelques années sur France 2, France 3 et les autres chaînes de France Télévisions ? C’est-à-dire sans publicité. Selon les informations du Soir, la question est à l’agenda du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l’occasion du dernier conclave budgétaire, Bénédicte Linard, ministre en charge des Médias (Ecolo), en aurait fait part à ses partenaires de la majorité, le PS et le MR.

Contacté, le cabinet n’évoque pas la publicité en tant que telle mais confirme "que le sujet de l’intégrité des œuvres en lien avec la DPC" a été abordé. "Les travaux et les discussions se poursuivent pour en déterminer les modalités et le timing."

La DPC, pour Déclaration de politique communautaire, c’est la feuille de route du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son chapitre 12 stipule que "Pour un service audiovisuel public moteur de la diversité culturelle et acteur de l’espace démocratique, le gouvernement souhaite […] renforcer les mesures limitant la publicité à la RTBF. En radio, en commençant par la tranche matinale de La Première. En télévision, en préservant l’intégrité des œuvres." Autrement dit, en supprimant les coupures publicitaires dans les films et les séries.

En radio, la mesure est d’application depuis le 1er juillet. Il n’y a plus d’écrans publicitaires entre 6 h et 9 h le matin sur La Première. Coût estimé de la mesure : 2,8 millions d’euros, indique Yves Gérard, le patron de la RMB, la régie publicitaire du service public. Rien n’a encore été acté en matière de télévision où l’addition risque d’être plus élevée. Cependant, indique Le Soir, une compensation serait cette fois prévue, en faveur de la RTBF. Une enveloppe de 2,2 millions d’euros serait envisagée.

La RTBF dit ne pas être informée de ce qui s’est discuté lors de conclave budgétaire et donc, ne pas avoir de commentaires à faire.

En revanche, à la RMB, on ne cache pas une certaine inquiétude. Pour Yves Gérard, l’idée sur la table n’est pas raisonnable. Parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en difficulté sur le plan budgétaire à la suite de la crise du coronavirus, des inondations, etc. Parce que ce sera au contribuable de compenser avec son argent. Et parce que supprimer des moments publicitaires à la RTBF revient à affaiblir toute la télévision, y compris les chaînes généralistes de RTL et d’AB.

Restreindre et non supprimer

"Plutôt que de supprimer la publicité, pourquoi ne pas restreindre, propose-t-il. Si l’annonceur ne trouve plus ses consommateurs sur le petit écran, il va aller les chercher ailleurs, sur les médias digitaux. À qui profitera le crime ? Aux Gafa. Cela revient à appauvrir notre propre économie." Il rappelle qu’il existe déjà des contraintes à la RTBF. Une réglementation interne interdit les coupures publicitaires dans les œuvres d’auteur et le contrat de gestion limite les volumes publicitaires applicables entre 19 h 30 et 22 h 30.

Enfin, le patron de la RMB souligne l’implication de la RTBF dans la coproduction de séries belges. "Couper dans les moyens, quels qu’ils soient, y compris publicitaires, pour se conformer au contrat de gestion, cela va fâcher plus d’un producteur. Ça ne profitera à personne. Je pense qu’on s’est un peu précipité dans cette DPC."

L’accueil n’est pas plus chaleureux du côté de RTL Belgium. "Une fois de plus, je découvre cette annonce avec beaucoup de perplexité là où j’attendais de la part de la ministre qu’elle prône la diversité et le pluralisme en Fédération Wallonie-Bruxelles, commente le CEO Philippe Delusinne qui ne se dit pas surpris. Cette annonce peut sembler être une bonne nouvelle, sauf qu’elle s’accompagne immédiatement d’un montant additionnel pour compenser les pertes."