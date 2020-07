Laurent Ournac a annoncé devenir l’ambassadeur des Vacances Camping Paradis. La star de la série Camping Paradis participera à plusieurs événements tout au long de l’année dans les 12 campings inspirés de la célèbre série de TF1.

"Je suis leur égérie, a-t-il confié à 20 Minutes. Si on était dans la mode, je serais leur mannequin privilégié, leur voix, leur corps. Comme je représente la série depuis quinze ans, c’était cohérent d’en être l’image. Je participe aussi avec eux à une réflexion sur la philosophie de Camping Paradis, même si je ne suis pas un spécialiste du tourisme. On met en parallèle nos idées pour des soirées d’animation, des thèmes." Le comédien français précise toutefois que ce n’est pas lui qui ouvre des campings. "Je n’en suis pas le directeur ! Ce ne sont pas des produits dérivés, ce n’est pas un mug ou un polo. Les gens vont venir en vacances pour retrouver un état d’esprit et une façon de concevoir les vacances, c’est d’autant plus fort." Pour ceux qui veulent danser la "fiesta boum boum" rendez-vous sur campings-paradis.com et sur place, vous retrouverez le fameux portique, la voiturette électrique, les tenues du personnel, etc. Télé 7 Jours nous apprend aussi qu’un certain Patrick Sébastien fera une apparition dans la série en septembre. " J’incarnerai un marchand de fruits", a confié l’ex-animateur du Plus grand cabaret du monde.