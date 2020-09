Stéphane Vanhandenhoven est, avec Gerald Watelet, un des deux visages belges de l’émission de France 2.

La touche belge a plus que la cote dans Affaire conclue, assure Stéphane Vanhandenhoven, qui était présent ce dimanche sur le marché du Sablon Design Market avec une autre acheteuse bien connue de l’émission, Alexandra Morel. Lors de la toute première journée de tournage, on nous a taquinés comme lors d’un baptême d’étudiants, mais on les a vite remis à leur place. Car Gérald, comme moi, n’avons pas notre langue en poche (sourire) ! Pour l’anecdote, on pratique même souvent un humour qu’ils ne comprennent pas vraiment. Ce qui nous fait rire, tout comme pas mal de Belges qui comprennent nos blagues une fois diffusées !"