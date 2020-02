Kilian et Emma, deux Liégeois, n’ont que 16 ans mais ils se retrouveront sur le fauteuil des Z’Amours le 15 février prochain à l’occasion d’une spéciale Saint-Valentin. Cela fait plus de vingt ans que le jeu télé mettant les amoureux à l’honneur n’avait plus accueilli de jeunes couples.