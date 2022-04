Interrogée avant l'épisode diffusé ce mardi par Buzz TV, Olga, déjà mariée, a coupé court aux rumeurs selon lesquelles elle était en couple avec Colin.

L'aventurière de l'ancienne tribu jaune raconte qu'il n'y a pas eu plus que de l'amitié, et ce malgré leur forte relation dans le jeu. "Il n’y aura jamais plus que de l’amitié entre Colin et moi. On est seulement des super alliés. On s’est rencontrés le premier jour sur la plage et on ne s’est jamais quittés et on s’est promis de ne jamais se séparer. On a fait une alliance."

Elle a d'ailleurs également précisé qu'elle n'a jamais passé la nuit dans un hamac avec Colin. "Attention, on n’a jamais dormi sur un hamac, on s’est posé, on a discuté et on est parti".