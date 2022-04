En remportant le pass express jusqu’au sprint final en passant par… les couilles de taureau à ingurgiter, Lucas et Nicolas auront été redoutables dès le départ. Ils ont tout raflé sur leur passage et en rigolent même aujourd’hui. "Ils ont inventé une nouvelle règle cette année: le pass express. On n’a même pas dû l’utiliser (sourire) ! Après coup, ça nous fait marrer !"

Rapide et efficace dans les épreuves, redoutable dans leur technique d’auto-stop et doté d’un mental à toute épreuve, le duo belge impulsif mais fusionnel a rarement flanché." On n’a peur de personne".

(...)