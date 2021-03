Selon les informations de Closer, Myriam et Thoma s seraient donc en couple depuis leur retour en France. Elle, réside dans l’Ain, est âgée de 36 ans et est professeur d’anglais. Lui habite dans les Yvelines, il a 37 ans et est chauffeur-routier. S'il sont pour l’instant toujours dans l’aventure, au sein de l’équipe jaune, on ne sait pas si l'un d'entre eux (ou les deux) ira jusqu'à la fameuse épreuve des poteaux. Par contre, toujours selon Closer, Thomas aurait quitté sa compagne avec qui il était depuis un an. A tel point qu'aujourd'hui, l'homme n’hésiterait pas à parcourir les 450 kilomètres qui le séparent de sa nouvelle dulcinée.

Si rien ne prouve qu'ils sont en couple sur les réseaux sociaux depuis la fin du tournage, on peut tout même y apercevoir une image mutuellement partagée où on les voit lors de la première épreuve où ils devaient faire du feu. Un duo qui avait d'ailleurs marqué cette épreuve: Myriam ayant fait tomber le feu, Thomas l’avait ramassé à mains nues. De quoi faire monter la flamme entre eux deux? Trois mois après le tournage, ce serait en tous cas le parfait amour! Après l'épisode de vendredi dernier, Myriam a même posté une seconde photo de son "bourrin au grand coeur"

Ce n'est pas la première fois que Cupidon frappe sur le tournage de Koh-Lanta

En 2009, François-David et Émilie étaient aussi tombé amoureux en plein tournage sur l’île. Mais leur idylle n’a malheureusement pas duré. L’édition 2016 a aussi été placée sous le signe de l’amour puisque Romain et Laureen s’y sont rencontrés, tout comme Jesta et Benoît qui sont aujourd’hui mariés et parents de deux petits garçons. Enfin, en 2017, Mathilde et Bastien avaient craqué l’un pour l’autre après le tournage au Cambodge.