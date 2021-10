En effet, ce samedi 30 octobre, une kyrielle de star académiciens, de Jean-Pascal à Mario Barravecchia en passant par Emma Daumas, ont répondu à l’appel de TF1. En revanche, comme le dévoilait Paris Match ce jeudi, deux personnalités phares du programme présenté par Nikos Aliagas ont préféré refuser l’invitation : la prof d’expression scénique Raphaëlle Ricci et la chanteuse Olivia Ruiz (Saison 1). Sans donner d’explication sur leur absence, toutes deux ont préféré "passer leur tour".

Ce télécrochet en avait surpris plus d’un lors de son lancement, même parmi les célébrités de la chanson. À commencer par un certain Florent Pagny, parrain de la toute première édition qui débuta le 20 octobre 2001. "Pour la petite anecdote, je n’avais pas vu Loft Story, je n’étais pas en France à ce moment-là, a confié le juré de The Voice France à Télé -Loisirs . Quand j’ai débarqué en France, on m’a expliqué que le Loft avait cartonné et qu’un nouveau programme arrivait. Qu’il s’appelait Star Academy et qu’on me sollicitait pour en être le parrain. J’ai dit ‘oui’ mais je ne savais rien. J’ai découvert ce soir-là cette nouvelle façon de faire de la télévision, avec une dose de téléréalité, des éliminations… Je me souviens que ce soir-là, la moitié des candidats avait été éliminée. J’hallucinais. Je me demandais ce que c’était que cette horreur…"