Selon des informations du Laatste Nieuws, deux coachs "ont eu une altercation et tout n'est pas encore réglé entre eux".

Toujours selon le média flamand, Lil Kleine, un des coachs, aurait eu des mots très sévères envers la chanteuse Anouk, une autre coach. Le rappeur à succès aurait insulté la chanteuse et les deux coachs en sont venus aux mains.

Le présentateur de l’émission Martijn Krabbé a quant à lui confirmé que Lil Kleine et Anouk ne veulent plus être dans la même pièce: "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je n’étais pas là, mais il y a visiblement eu une petite empoignade", a-t-il affirmé.

La dixième saison de The Voice of Holland va donc débuter ce vendredi, et pas forcément dans la bonne humeur.