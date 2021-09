À partir de ce dimanche, 12 canapés viendront tour à tour commenter ce qu’il se passe sur le petit écran pour une nouvelle saison de Vu à la télé sur RTL-TVI. De l’émission d’information au divertissement, tout sera analysé, passé au crible depuis le salon de plusieurs personnes provenant des quatre coins de la Belgique.

Et, comme à chaque reprise, l’émission accueille des nouveaux venus. Ce dimanche, deux canapés viendront donc se greffer aux habitués. Le premier est composé des Carolos Luanna, une étudiante de 22 ans, et de sa maman, Déborah, une éducatrice spécialisée de 47 ans très expressive et "rock’n’roll".

Le second nouveau canapé sera composé, pour sa part, de Bertrand, informaticien de 30 ans, et Arnaud, coordinateur ATL de 29 ans. Ils forment le premier duo d’amis masculins de l’histoire de l’émission.

Au fur et à mesure de la saison, d’autres nouveaux canapés seront dévoilés, et cela pour le plus grand plaisir des téléspectateurs toujours nombreux - environ 450 000 par semaine - à suivre le programme.