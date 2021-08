C'est l'heure du changement dans The Voice Belgique. La dixième saison, qui démarrera en janvier prochain sur La Une, ne ressemblera plus du tout à la précédente. Tant au niveau des talents, qu'au niveau du jury! Ce mardi, sur leurs réseaux, Loïc Nottet et Henri PFR ont annoncé, presque simultanément, qu'ils quittaient le banc des coachs du télécrochet. "La musique m’appelle et j’avais besoin de me retrouver un peu pour la création de ce nouveau projet", écrit l'interprète de Mud Blood.

De son côté, le deejay explique avoir besoin de prendre du temps pour lui, "pour me concentrer en studio, travailler sur de nombreux nouveaux morceaux et avancer sur certains projets qui me font vibrer en ce moment !" Loïc Nottet et Henri PFR seraient les seuls coachs à ne pas rempiler pour la saison anniversaire. BJ Scott, qui a fait son grand retour la saison dernière, et Typh Barrow seraient, quant à elles, toujours de la partie pour dénicher l'étoile belge de demain. Celles-ci vont toutefois être rejointes par deux nouveaux camarades aux univers totalement différents...

Deux nouveaux visages

Selon nos informations, deux artistes français vont rejoindre cette dixième saison. Le premier n'est autre que Black M, membre du groupe Sexion d'Assaut qui vient de sortir Alpha..., son quatrième album solo. Le rappeur de 36 ans connait bien le télécrochet pour y avoir participé plusieurs fois en tant qu'invité. Révélé dans un télécrochet français, Christophe Willem fera également partie de l'aventure.