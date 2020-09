Déjà une première sortie médicale après une semaine d'aventure.

Chaque semaine a son lot de gagnants et de perdants. Ce vendredi, c'est la tribu bleue qui s'est retrouvée au Conseil. Avec la totalité des votes contre elle, c'est Carole qui est priée de quitter l'aventure. Un coup dur pour la doyenne de l'équipe du Sud qui ne s'attendait pas à une telle sentence. "Je suis déçue. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir d'autres noms que le mien. Tous ont voté contre moi alors que d'autres auraient également mérité de sortir", se défend Carole qui pense que ses 52 ans l'ont mise en position de faiblesse. "Je suis sûre que j'ai été éliminée à cause de mon âge. En m'inscrivant à Koh-Lanta, je ne m'étais pas posé la question de l'âge parce que j'avais vu que d'autres aventuriers plus âgés avaient réussi à aller loin dans l'aventure. La différence avec moi, c'est qu'ils ont été soutenus par leur équipe. Moi, j'étais la seule plus âgée du groupe, j'étais la bête noire à abattre. Stratégiquement, j'aurais dû plus me préparer."

