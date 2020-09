En télévision, François de Brigode et Laurent Mathieu font partie des visages phares que les téléspectateurs du JT de la RTBF. Mais, bientôt, c’est sur scène que le public les retrouvera. Et, ensemble qui plus est ! Le 25 septembre prochain, les deux journalistes donneront un spectacle inédit à l’Eden de Charleroi. Alors que François de Brigode lira des extraits de La Peste de Camus, Laurent Mathieu, guitariste du groupe de rock 4menstanding avant sa séparation, chantera du rock, guitare à la main. Une soirée lors de laquelle les spectateurs découvriront une autre facette de leurs vedettes du petit écran.

Collègues et, surtout, amis, les deux journalistes ne manquent jamais une occasion de mettre en lumière la ville de Charleroi dont ils sont tous deux originaires ou de s’y retrouver pour passer de bons moments. "Charleroi est vraiment notre point d’ancrage, celui où je viens pour décompresser et voir mes amis", nous confiait François de Brigode lors d’un reportage en duo sur la terre de leurs origines.

Ce n’est pas la première fois que les deux hommes collaborent en dehors du JT. François de Brigode avait demandé à Laurent Mathieu de faire un petit concert lors de l’exposition sur le polar La Fille du triangle.