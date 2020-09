Bertrand-Kamal, aventurier de "Koh-Lanta, Les 4 terres" est décédé à l'âge de 30 ans ce mercredi 9 septembre. Cela faisait plusieurs mois que le jeune homme luttait contre un cancer du pancréas.

La terrible nouvelle a ému de nombreux fans de l'émission, des ex-candidats mais également Denis Brogniart. Ce dernier, "dévasté" par le décès, a réagi aurpès de nos confrères du Parisien. "C'est quelqu'un d'extraordinaire!", confie ainsi l'animateur, qui rend un bel hommage à celui qu'il a côtoyé. "C'était un type de la trempe des très grands de Koh-Lanta : avec du charisme, de l'entregent, de l'humour, du potentiel physique, une capacité d'adaptation... Il n'y en a pas cinquante des comme lui."

Denis Brogniart, qui a perdu son père très tôt à cause d'un cancer, s'est dit touché par l'histoire de Bertrand-Kamal: "Ce garçon était déjà très attachant quand il était en bonne santé. Alors le jour où j'ai appris son cancer, l'un des plus terribles, ça m'a complètement retourné."

Les deux hommes se sont d'ailleurs fort rapprochés durant les derniers mois. "Je n'ai jamais vu ça avec un autre aventurier. Depuis cinq mois, on a eu une relation quotidienne. Voire bi ou triquotidienne avec sa mère ou son père, des gens incroyables. Beka est devenu un proche. C'est le seul candidat à être venu chez moi. [...] Il m'appelait grand-frère ou tonton. Je l'ai vu pour la dernière fois samedi et il ne me lâchait pas la main. Rien que d'y penser, ça me... Et quand je suis parti, il m'a dit 'T'inquiète, je serai là à la finale'."