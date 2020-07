Une plainte concernant la diffusion de la vidéo de la mort de George Floyd dans le JT de la RTBF de 19H30 du 29 mai 2020 a été déposée auprès du Secrétariat d’instruction du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel).



Le CSA annonce qu'à la suite de l'analyse de la plainte et du reportage, la vidéo a été diffusée sans avertissement préalable.



L'arrêté "signalétique" du CSA oblige le présentateur à avertir oralement les téléspectateurs en cas de scène "susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs", si le journal télévisé ne fait l'objet d'aucune signalétique.



Afin de mener à bien son instruction, le CSA a adressé une série de question à la RTBF. Le régulateur des médias annonce aussi que si une infraction a été commise: "il déposera un dossier d’instruction devant le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA qui décidera de notifier, ou non, un grief à l’éditeur. Le cas échéant, le Collège d’autorisation et de contrôle prendra une décision finale sur ce dossier, après avoir entendu les arguments de la RTBF.