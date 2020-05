Si la 15e et dernière saison d’Esprits criminels s’est terminée le 19 février dernier aux États-Unis, la série continue pourtant de faire la une des journaux.

L’État de Californie vient, en effet, de porter plainte contre Disney et la chaîne CBS, coproducteurs de la série, qui sont accusés d’avoir fermé les yeux durant 14 ans sur des faits de harcèlement sexuel sur le tournage. Gregory St. Johns aurait en effet abusé de son statut de directeur de la photographie pour effectuer des attouchements sur des membres de l’équipe. Il aurait ainsi touché les parties génitales de plusieurs hommes et "embrassé ou caressé leur cou, leurs épaules et leurs oreilles". Un comportement "fréquent" et fait "ouvertement" selon la plainte. Et ceux qui refusaient ses avances faisaient l’objet de représailles. Pire, la production était au courant de ce scandale.