Ce lundi matin, la mauvaise nouvelle tombe: Georges Pernoud, présentateur emblématique de Thalassa s'éteint " des suites d'une longue maladie". Le petit écran est en deuil. Celui-ci perd l'animateur d'une des émissions ayant la plus grande longévité sur le PAF avec 45 ans de diffusion.

En novembre dernier, Sabine Quindou, ancienne présentatrice de C'est pas sorcier, reprenait les commandes du navire Thalassa. " Un vrai challenge", nous expliquait cette amoureuse de plongée sous-marine qui suit Thalassa depuis l'enfance. " Il était dans mon salon depuis mes cinq ans donc il a toujours été une figure paternelle pour moi."

Il y a quelques années, elle avait également eu l'occasion de travailler pour l'émission aux côtés du présentateur vedette qui, comme elle le précise, "était loin de se prendre pour une star". " Il a été pour moi un véritable mentor. J’ai toujours été en admiration par la bienveillance avec laquelle il dirigeait son équipe. Pour lui, il était important que tout le monde mange ensemble et soit bien logé lors des tournages", dit-elle. " Je me souviens de la première fois où il a visionné un de mes films. Il y avait des séquences réussies et d’autres bancales. Il m’a dit : ‘Je sais ce qu’il s’est passé. Vous avez tenté des choses parce que vous pensiez que c’était ce que j’attendais de vous. Mais vous devez être vous. Vous ne devez pas faire ce que vous pensez que j’attends de vous.’ Quand il a su que je reprenais la présentation de l’émission, il m’a dit : ‘Bon vent.’"

A l'annonce de la disparition de Georges Pernoud, l'animatrice lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux: " Les couleurs de la mer sont moins flamboyantes ce matin. Georges Pernoud est parti. Mes pensées accompagnent son épouse Monique et ses filles, Julie et Fanny. Tout mon soutien également à la grande équipe Thalassa. Ma peine est immense", écrit-elle à côté de deux photos des tournages de Thalassa.