Découvert dans la mini-série Pep’s, Rayane Bensetti est depuis lors abonné aux comédies romantiques. De Tamara à Il était une fois à Monaco en passant par Coup de foudre à Jaipur ou encore Let’s Dance, le comédien de 27 ans a, jusqu’ici, séduit les téléspectateurs dans les rôles de jeunot aux histoires d’amour haletantes. Dans Disparition inquiétante, l’ancien gagnant de Danse avec les stars change de registre en incarnant Enzo, un père de famille soupçonné d’avoir enlevé la mère de sa fille. Un premier rôle dramatique pour le jeune homme qui a opté pour une transition en douceur, histoire de ne pas trop perturber les téléspectateurs. "Le physique joue beaucoup dans les rôles que l’on vous attribue. Depuis longtemps, j’avais envie de me rediriger vers des rôles plus adultes mais j’ai dû faire cela tout en douceur. C’est difficile de jouer un père de famille quand on n’a pas de barbe (rires) ! Petit à petit, mes rôles ont évolué et l’opportunité de jouer un mec comme Enzo est arrivée", nous explique Rayane Bensetti.

Le virage semble, en tout cas, réussir à l’acteur qui a l’intention de mettre, momentanément, de côté les comédies romantiques, son cheval de bataille, pour se concentrer sur des productions plus dramatiques. "J’adore les comédies romantiques mais je pense que j’ai bien donné dans ce registre pour le moment. Aujourd’hui, j’ai envie d’explorer de nouvelles choses, d’aborder des rôles plus adultes", continue Rayane Bensetti qui ajoute préparer "de belles surprises" pour l’année qui vient de démarrer.

Nombreux sont également ceux à espérer que 2021 rime avec retour sur le parquet de Danse avec les stars pour le comédien qui n’a plus mis un pied dans l’émission depuis sa victoire en 2014. Ce n’est pas faute d’avoir demandé… "Chaque année, j’essaye de revenir. Mais, d’autres artistes sont souvent privilégiés parce qu’ils ont quelque chose à présenter dans l’émission comme une nouvelle chanson ou autre", explique-t-il. "On m’a proposé de revenir pour faire des trios mais ça ne me parle pas du tout. Si je reviens au bout de six ans, c’est pour faire une vraie danse donc j’attends qu’on me le propose." Mais, au vu de l’évolution de la crise sanitaire, ce n’est sûrement pas demain la veille que le programme refera surface sur TF1…