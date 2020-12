Rien n’arrête Arthur, pas même ses rêves les plus dingues. La preuve avec District Z, le nouveau jeu qu’il a imaginé et qui fait ses premiers pas ce vendredi soir sur TF1, avec Denis Brogniart à la présentation. Sur le papier, le concept paraît relativement commun, avec cinq célébrités amenées à réaliser des épreuves mêlant physique et mental dans un univers peuplé de zombies “à la Walking Dead”, série culte. Leur mission : échapper à ces effrayantes créatures pour réaliser le casse du siècle en atteigant la salle des coffres du Professeur Z. À la clé, jusqu’à 100 000 euros à récolter en faveur d’une association. Le tout sera parsemé de références rappelant d’autres séries télé ou films bien connus tels que La casa de papel et Jurassic Park. Et des jeux vidéo qui le sont tout autant, Call of Duty, Half-Life ou Duke Nukem, par exemple.