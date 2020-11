Koh-Lanta: les 4 Terres touche tout doucement à sa fin. Le dernier épisode sera diffusé le 4 décembre pour la grande finale. Mais que ceux qui voulaient voir Denis Brogniart à l'écran encore un peu se rassurent: l'animateur vedette de TF1 sera toujours là une semaine plus tard, mais cette fois à la présentation de "District Z", un tout nouveau jeu qui sera diffusé en prime-time, dès le 11 décembre.

Le concept a été imaginé par Arthur, qui y a travaillé près de 3 ans et qui produit l'émission via sa société The Satisfaction Agency. "C'est la plus grosse production que j'ai faite dans ma vie", a même déclaré ce dernier à la présentation à la presse cet été, comme on peut le lire dans Le Figaro. Il s'agit avant tout d'une émission pensée pour un public familial.

Des zombies, des pass et des vies

Chaque émission mettra en scène cinq célébrités, habillées en tenue militaire, qui évolueront dans une sorte de parc d'attractions aux mains d'un mystérieux "Professeur Z", où figurent aussi des zombies. Le tournage a lieu de nuit jusqu'au petit matin, pour déstabiliser les candidats au maximum. Ils devront relever 18 épreuves pour remporter des pass, tout en évitant de perdre une vie, à la manière d'un jeu vidéo, ce qui entraînera une pénalité. Ces pass leur offriront la possibilité d'ouvrir un coffre à la fin du jeu, qui contient jusqu'à 100.000 euros. Les gains seront reversés à des associations. Au casting, on annonce déjà des personnalité comme Arnaud Ducret, Teheuira, Michael Youn, Kev Adams ou encore Camille Combal.

Il faudra sans doute attendre la diffusion du jeu pour en savoir davantage mais une chose est sûre, Arthur et TF1 ont misé très gros sur ce divertissement !