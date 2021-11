L'étau se resserre dans. Vendredi dernier, Dita Von Teese a vu son aventure se terminer aux portes de la demi-finale de la compétition. Si d'apparence, la star américaine, ex-compagne de Marilyn Manson, semblait en forme sur le parquet, la réalité était tout autre...

Dans une interview accordée au Parisien à la suite de son élimination, celle que l'on surnomme la reine du burlesque avoue avoir beaucoup souffert pendant l'aventure. Et, pour cause, elle aurait attrapé le Covid-19 en début de saison et cela l'aurait beaucoup affaiblie. "Les gens ne savent pas que j’ai commencé la compétition avec seulement cinq jours de préparation quand tous les autres ont eu deux semaines", explique-t-elle avant d'ajouter ne s'être pas encore totalement remise des conséquences du virus. "J’en ai souffert pendant un peu toute la compétition […]. Maintenant, je vais prendre soin de moi et arrêter de forcer pendant un petit moment."

Eliminée de la compétition, Dita Von Teese compte toutefois encore bien faire parler d'elle en France. Dès le début de l'année prochaine, l'artiste se produira avec le Glamonarix Tour aux Folies Bergères, à l'Opéra Garnier et à Monaco. Elle s'envolera ensuite vers d'autres pays européens comme les Pays-Bas ou encore l'Allemagne.