"La Belgique m’a accueilli directement", nous confie Donovan Haessy, magicien alsacien de 21 ans qui sera en spectacle à la Madeleine de Bruxelles ces 3 et 4 novembre mais aussi à Mons le 14, au sujet de son histoire d’amour avec notre pays. Je suis quelqu’un qui a envie et qui est très pressé. La Belgique m’a proposé une émission, j’ai dit oui ! Je n’avais pas envie d’attendre qu’une chaîne française ose tenter quelque chose de nouveau. Je peux le dire officiellement, les Belges prennent plus de risques. Vous osez et tentez. Est-ce que je dis ça parce que je suis frustré que la France ne m’a pas pris ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c’est que la Belgique est allée plus vite. On est quasiment sold out partout et l’émission concept sur RTL-Tvi marche bien - la prochaine sera avec des stars - donc j’ai envie de dire… tant pis pour la France !"