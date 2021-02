"On travaille à voir Dorothée, peut-être, dans une série", a annoncé le producteur historique du Club Dorothée, Jean-Luc Azoulay, à Télé2semaines. Si la RTBF annonce le grand retour de Ray Cokes, la figure emblématique des années MTV, sur Classic 21 dès ce 22 février, le retour de Dorothée pourrait bien lui aussi "faire l’effet d’un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre !" L’ancienne star du petit écran n’y croit guère cependant et déclare que son producteur a "dit ça comme ça" et que parfois, "fignoler ce ne serait pas une mauvaise chose…" Mais Jean-Luc Azoulay, producteur de la sitcom à succès Hélène et les garçons - qui en est à 1 200 épisodes ! -, ne semble pas avoir dit son dernier mot.